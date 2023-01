Julio Iglesias no llega a construir en Miami, pero compra propiedades en uno de los barrios con más crecimiento económico de Miami por su cercanía al mar. Las cinco propiedades que posee en Surfsice alcanzan un valor de casi 4 millones de dólares.

Equipo de Investigación viajó hasta allí en 2021 y consiguió citarse con un hombre que fue testigo de las primeras inversiones inmobiliarias de Julio Iglesias en Miami, Manolo Internacional, peluquero de la familia Iglesias, que cuenta cómo Iglesias empezó a vivir en Bay Point cuando llegó a Miami y la vendió por 20 veces más años después.

Cuatro años antes de morir, Alfredo Fraile, exmanager de Julio Iglesias, explicó a laSexta que habían cambiado de residencia: "Hemos ido cambiado las estructuras jurídicas y fiscales para nuestro provecho. La verdad es esa. Nosotros vemos que ganamos un dinero en México y pagamos los impuestos en México y llegábamos a España y teníamos que pagar otra vez los impuestos". Al ser preguntado por si volvería a hacerlo, no dudó en responder con claridad: "Si lo puedo hacer legalmente, la ética no me importa. Quiero que mi familia viva lo mejor posible y la familia de Julio también".