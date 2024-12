"Puede provocar cáncer y daños en el ADN": los especialistas advierten sobre los peligros del aloe vera y su consumo excesivo

El aloe vera cada vez forma parte de más productos para el cuidado de la salud. Presenta más de 200 sustancias activas y está repleto de vitaminas y minerales, pero hacer un uso inadecuado de él puede tener consecuencias fatales.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advierte de que algunos suplementos alimenticios de aloe vera incluyen hidroxiantraceno, un derivado de la aloína que puede ser cancerígeno y dañar el ADN.

Se recomienda no tomar más de 30 miligramos diarios de esta sustancia durante un tiempo máximo de 14 días. No obstante, Equipo de Investigación ha demostrado que se venden a través de internet diversos productos compuestos por esta sustancia sin indicaciones y sin hacer referencia a los peligros indicados por las autoridades europeas.

No obstante, el aloe vera sin aditivos se utiliza en tratamientos contra el cáncer para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, aunque el catedrático de química orgánica Francisco Antonio Macías asegura que su uso "deber ser muy vigilado por el oncólogo".

"Al igual que como una persona sana, tomar entre 5 y 10 mililitros durante la mañana, tarde y noche con cada una de las comidas", especifica.

