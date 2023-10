Equipo de Investigación indagó en 2012 en los lugares en los que, presuntamente, la religiosa Sor María había estado involucrada en la compraventa de bebés y en el robo de recién nacidos. Además de la clínica Santa Cristina y una 'casa cuna', Equipo de Investigación descubre un hostal que, presuntamente, también actuaba como prostíbulo y en el que la policía destapa la venta de un recién nacido hijo de una prostituta en 1981.

Josefina, la mujer que vendió a su hijo en el hostal, afirmó en 2012 a Equipo de Investigación que por aquel entonces no sabía leer ni escribir y que firmó porque le dijeron que lo hiciera para que le dieran dinero.

La mujer explicó al programa que había dado a luz en una clínica pactada con Sor María. "Me pusieron en una habitación muy bien, había una monja allí para cuidarme y me dijeron que había dado luz a un niño que había muerto", explicó. Sin embargo, ese pequeño fue a parar a una familia de Valencia. "Le diría que me perdone y que no fue mi intención hacerle daño", lamentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.