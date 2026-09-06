La popularidad de Rita Barberá no llegaba a los barrios más humildes: el caso urbanístico del Cabanyal

La alcaldesa de Valencia tuvo décadas de conflicto por un proyecto urbanístico que trataba de partir un barrio histórico en dos para crear una avenida. "Lo que se cortó fue el futuro del barrio", sentencia Emilio Martínez, de'Plataforma Salvem el Cabanyal.

Rita Barberá convirtió Valencia, durante sus más de 20 años de alcaldía, en el epicentro del comercio, lujo, turismo... pero su aclamado Gobierno no llegaba del todo a los barrios más humildes, como es el caso del barrio del Cabanyal, uno de los frentes que perseguiría a la 'popular'.

"Su Gobierno no permeaba a las necesidades de los barrios. Fue un proyecto urbanístico que quería abrir el barrio en canal y que fue muy discutido por los ciudadanos", cuenta Ana Botella Gómez, exdelegada del Gobierno en valencia y durante el mandate de Barberá concejala del PSPV.

En sus primeros mandatos de los años 90, Barberá pretendía derribar más de 1.600 viviendas históricas para prolongar la avenida Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar, algo que los vecinos decidieron no permitir. Así, lo que se contemplaba era partir el barrio por la mitad, un barrio que era Bien de Interés Cultural. "Lo que se cortó fue el futuro del barrio", sentencia Emilio Martínez, de'Plataforma Salvem el Cabanyal'.

"Al cortar el futuro ya no hay inversión de las propias personas que vivían allí. Esto produjo una degradación enorme", relata Martínez. "Lo que hicieron (en referencia al Ayuntamiento) es que compraban los edificios y luego los derruían dejando una ruina", desgrana.

Según él, primer se instaló el tráfico de drogas, algo "demoledor" porque "ocupa mucho sitio y todo lo que hay alrededor se acaba teniendo que ir". Martínez no afirma rotundo que pusieran un traficante allí, pero duda la aparición del mercado de la droga en el barrio.

"De alguna forma iba en el mismo viento del proyecto, era lo que alimentaba aquellas opiniones que estaban a favor de hacer la avenida por la degradación del barrio", agrega el vecino del Cabanyal, que hace hincapié en que Barberá nunca quiso hablar con los vecinos. Después volvió a ganar por mayoría absoluta.

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