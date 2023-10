Equipo de Investigación se 'adentró' en 2020 en los centros de REMAR y en el organigrama de la organización religiosa liderada por Miguel Díez y, en la sombra, también por su mujer, Mari Carmen. Las normas de sus centros, según explicó al programa una exinterna, sobrepasaban todos los límites morales.

"No podíamos salir, teníamos que estar sujetos a sus horarios. No podías elegir tu vestimenta ni escuchar música o leer libros que no hubieran proporcionado ellos", explicó la mujer, que indicó que desobedecer las normas tenían "un castigo psicológico por el que prohibían a la gente hablar contigo".

"Nunca he visto un castigo físico en una casa de REMAR, excepto el que ejercía Mari Carmen, que nos gritaba, nos amenazaba, nos pellizcaba... no te puedes defender ante ella", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.