El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por los integrantes de la banda del Badoo, entre los que se encuentra José Antonio Meléndez, contra la condena por secuestrar, torturar y robar a un hombre.

Los miembros de la banda engañaron a un camionero haciéndole creer que iba a una cita con una joven. Llevaron al hombre hasta un lugar apartado, en un municipio de Zaragoza, y ahí le obligaron a desvelar el código pin de sus tarjetas de crédito, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Tras dejar a su víctima maniatada y herida, los asaltantes buscaron un cajero e intentaron sacar dinero con las claves bancarias, sin embargo, no lo consiguieron.

Las cámaras de seguridad del banco captan la imagen de José Antonio Meléndez, fichado por la Policía.

Carlos Rojo, experto en seguridad, relata que "a través de las redes sociales detectan fotografías que él ha colgado en su perfil y, como se puede ver, aparece la estación Delicias de Zaragoza. La fecha coincide con esos días en los que estuvo allí porque están tomadas el 27 de julio de 2019".

En la imagen de las cámaras de seguridad se aprecia cómo la gorra de Meléndez es la misma que lleva en las fotografías de las redes. Además, también se le ve un tatuaje que coincide plenamente. "Al 99% se le puede relacionar con el asalto del camionero. Con este cotejo de fotografías se le podrían incriminar perfectamente", añade Rojo.

José Antonio nace en Barcelona hace más de 40 años y su último domicilio conocido es en la localidad de Vinaròs. "Desde 2014 le constan infracciones administrativas, o hechos delictivos. Desde infracciones a ordenanzas municipales, posesión y consumo de drogas en vía pública, amenazas a sus parejas, o exparejas. Un atentado contra agente de la autoridad conllevó su detención", cuenta Vicente Pastor, oficial de la Policía Local de Vinaròs.

José Antonio Meléndez trabajó en una tienda de muebles y su dueño guarda muy mal recuerdo de él: "He trabajado con él, por desgracia. Trabajó para mí un año, la mitad de los días no venía... Prefiero no comentar, estoy dolido con él porque me jugó malas pasadas".

Un delincuente habitual sin trabajo estable del que su propio padre reconoce que tiene un amplio historia delictivo, que es "problemático" y califica de "bala perdida".

