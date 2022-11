Mari Carmen nunca ha hecho declaraciones, pero los agentes encuentran en su vivienda una carta manuscrita que supuestamente escribe cuando Jesús Mari está desaparecido. Los investigadores creen que forma parte de su coartada. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia puedes descubrir su contenido.

La acusada del crimen de la cabeza de Castro Urdiales lleva tres años en prisión provisional. Conseguimos ponernos en contacto con un funcionario del centro, quien nos cuenta que la mujer "se pasa la mañana en la celda estudiando su caso". "Está convencida de que no hay pruebas suficientes y va a salir libre. Ella dice que la instrucción se hizo mal desde el principio, y que no han buscado más culpables que ella, pero que ella no tenía ningún motivo para hacerlo", afirma el funcionario.

Además, el hombre subraya que Mari Carmen "es educada, aunque un poco altiva con las internas". "Cree que son chusma y ella no. Al principio se reían cuando había croquetas, pero ya no", afirma. Y es que uno de los bulos que surgieron en torno al crimen de Castro Urdiales es que la mujer hizo croquetas con el cuerpo de su pareja.