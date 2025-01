Una pareja narra cómo fue desokupada por Daniel Esteve: "Abrí la puerta, me lo encontré aquí con el jefe de Policía Local de aquí"

Genaro García y Ada Ruiz son una pareja que vivía en San Antoni de Portmany (Ibiza) y que fueron desalojados por Dani Desokupa tras no haber podido pagar el alquiler de su casa. "Ya no lo podía pagar", explica Ada a Equipo de Investigación.

Además, la pareja narra al programa cómo ocurrieron los hechos aquel día. "Yo abrí la puerta y me encontré a Dani Esteve aquí y la cara de jefe de Policía Local hombro con hombro. Si tú ves al jefe de la Policía Local junto con un Desokupa, acatas las órdenes", explica Ada.

Genaro no estuvo presente, pero asegura que Daniel Esteve y el jefe policial se conocían de antes: "Es que es obvio". "Salen por Facebook. No es que no sea sensación, es que está en las redes. Están los dos carita con carita así", añade Ada.