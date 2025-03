La otra cara de la hostelería, según un inspector de trabajo: "He encontrado a personas escondidas en armarios"

"Lo primero que hago es dirigirme a la cocina, que es donde te puedes encontrar con la persona, no por ella, sino con la empresa que no está cumpliendo con sus obligaciones legales y, sobre todo, ver que no haya un sitio por donde pueda escaparse y ausentarse de la visita", reveló José Antonio Amate en este programa de [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/|||Equipo de Investigación]] de 2022, donde explicó qué era lo primero que hacía como inspector de trabajo al llegar a un local y desveló algunas de las situaciones más surrealistas con las que se encontró en restaurantes, denunciando la situación irregular de vivían muchos trabajadores en la empresa.

Ante la sorprendente afirmación del inspector asegurando "haber gente que escapa al conocer de su llegada", la reportera le preguntó por las situaciones extremas a las que se había enfrentando. "En alguna visita me he encontrado hasta en un armario empotrado, escondidos y metidos dentro hasta dos personas, pretendiendo que pasásemos de largo sin saber que estaban allí", reveló.

Parece una anécdota, pero es un retrato de la realidad que esconde la hostelería, apunta la reportera. "Son personas que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran desprotegidas, porque se encuentran sin derechos", sentenció el experto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.