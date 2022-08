Antonio Navarro fue asesinado el 16 de agosto de 2017 cuando se dirigía a su vehículo. Un hombre accedió a su garaje, se aproximó a él y le asestó varias puñaladas, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

De inmediato, la Policía investiga al entorno de la víctima, un ingeniero de 36 años que no lleva ni un año casado con María Jesús Moreno, conocida como Maje.

Transcurridas 16 horas del crimen, los agentes llaman a declarar a la víctima y encuentran contradicciones en su versión, por eso, deciden interceptar sus conversaciones telefónicas.

Entre las llamadas de la viuda, hay una que será clave en la investigación. Equipo de Investigación accede a ella:

Maje: "No estoy bien".

Salva: "Tienes que desconectar de tu casa y, en cierta manera, tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada vez que me veas".

Maje: "Que va. Jamás. Te dije que eso... ni lo pensaba. Te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Me lo acabas de recordar tú porque yo eso en mente no lo tengo nunca".

Salva: "Pues me ha dado un bajón y el otro día llamé a la Policía, a mi amigo".

Maje: "No hagas locuras".

Salva: "No voy a hacer locuras, no te preocupes. Pero hay otra persona ahí que no sé quién es. Me han dicho que te vas con él a Italia".

Maje: "Sí, pero con más gente".

Salva: "Me ha dado un bajón bestia".

Maje: "Pero, escucha. ¿Me están investigando a mí?".

Sospechan que la pareja habla del homicidio de Antonio, era el indicio que necesitaban

Vicente Martínez, comisario de la Brigada de Policía Judicial, explica que después de que la investigación pase dos meses "en letargo", con la aparición de Salva se acelera. "Es un personaje del que no teníamos conocimiento hasta ese momento. Todo indica que esa relación se quería ocultar. Esto hace saltar las alarmas y hace que inmediatamente se convierta en el centro de la investigación", indica.

Los agentes siguen los pasos de la viuda y su tercer amante. Se citan en una cafetería

La Policía destapa la identidad del misterioso hombre de la llamada: Salvador Rodrigo, auxiliar de enfermería 20 años mayor que la joven viuda.

"Trabajaba en el mismo centro sanitario privado que ella. Estaba casado desde hacía bastantes años y tenía una hija de cierta edad. Sorpresivamente para nosotros, era también una persona con la que mantenía una relación sentimental. Nos llamó la atención porque era una relación atípica por la diferencia de edad, no era el prototipo de hombre que le gustaba a la viuda", subraya el comisario.

El amante y la viuda se convierten en los principales sospechosos. Finalmente, Maje y su amante Salva fueron condenados a 22 y 17 años de prisión respectivamente por el asesinato de Antonio Navarro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.