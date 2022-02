Después de que atemorizaran a un barrio entero con su banda, la Policía Nacional logró detener a 22 pandilleros en 2015 acusados de asociación ilícita.

Los jóvenes acabaron en la comisaría de Policía donde se encuentran los mayores expertos en investigar a las bandas. Ricardo Gabaldón, inspector de Policía habló del futuro que les espera: "El destino de un chaval con 15 años que está en una banda va a ser el reformatorio, el centro de menores, el hospital, o la cárcel. Las bandas son una cantera de delincuentes, les entregan al crimen directamente".

Uno de los detenidos fue Marcelo, un joven imputado por riña tumultuaria y robo con violencia al que Equipo de Investigación localizó tras seguir su pista.

Marcelo entrenaba en un polideportivo y cuando salió a la calle tras acabar su sesión de deporte, le preguntamos.

En un principio, el joven negó haber sido detenido por pertenecer a una banda muy violenta: "Me dijeron que me tenía que presentar allí, fui y no pasó nada".

No obstante, instantes después, Marcelo amenazó a Equipo de Investigación. "¿Te rompo la cámara? No me puedes grabar, borra lo que tienes ahí", afirmó.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró cómo la Policía trató de identificar a miembros de bandas juveniles en el metro de Madrid. Finalmente, buena parte de ellos resultaron ser menores con multitud de antecedentes. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.