Tatiana, tatuadora, accede a hablarnos sobre el uso de las tintas no homologadas. El único requisito es que no mostremos el nombre ni la ubicación de su estudio. La mujer reconoce abiertamente que le "gusta tatuar con tintas no homologadas en España" porque, según dice, "a la hora de la cicatrización del tatuaje, queda mucho mejor, y la calidad en general del tatuaje es mejor".

En su caso, tal y como señala, ella no tiene ningún tatuaje en su cuerpo con tinta homologada. "Son tintas no homologadas en España, aunque en el resto de Europa sí que lo están", subraya, a lo que añade: "No quiero exponer a nadie, pero yo diría que el 99,9% de los tatuadores utilizan tinta no homologada".

Además, cuenta que hace dos años tuvo una inspección de Sanidad, tras la que la multaron con 3.000 o 4.000 euros por utilizar tintas no homologadas, aunque eso no hizo que dejara de usarlas.