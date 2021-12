Cuando Manuel González estaba en prisión, hizo llegar una carta a un amigo suyo para que le "echasen a la calle". El conocido como 'loco del chándal' explicaba que tenía que pinchar a una mujer por la calle "sin hacerle daño".

Fue durante el juicio se descubre esta coartada que intentó buscar González. La fiscal Rosana Lledó explica que buscaba que "se sembraran dudas" acerca de la autoría de su crimen

Recuerda la "frialdad" y la "distancia" de una persona "airada" y "altiva" durante el juicio. "Vino corriendo por detrás mío. Noté que me pinchaban, mucho dolor. Me giré, empecé a darle golpes con la carpeta y le dije que me dejara", afirmaba en enero de 1995 una de las víctimas.

Y es que la trayectoria de sus puñaladas eran siempre ascendentes, como explica la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez en el vídeo. "La zona perianal es una zona simbólica. Si estás obsesionado con determinadas prácticas sexuales, vas a hacer una simulación o intentar proyectar a tu conducta aquello con lo que estás obsesionado", agrega.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.