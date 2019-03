El secreto mejor guardado de Wang Jianlin: convertir a España en la meca del turismo chino

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | BIENVENIDO MR WANG

El secreto de Wang es que sabe que a España no llegan tantos visitantes chinos como creemos. Este año sólo han venido 300.000, de los casi 100 millones que han salido a recorrer mundo. Son el mayor mercado turístico del planeta y el multimillonario chino quiere traerlos a España. Los turistas de Wang huyen del sol y la playa: buscan un turismo cultural y exclusivo, y lo pagan. Los hosteleros españoles ya les están haciendo hoteles a medida. No importa que no se adapten. Como los trajes, les confeccionamos una España a su medida.