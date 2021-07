Juan Manuel Martín Calvente, prestigioso penalista de Zaragoza, se ha encargado de la defensa de Igor el Ruso. Como muestra el vídeo, Equipo de Investigación pudo hablar con él, que aseguró que en torno a la figura de su cliente se había creado "una imagen de leyenda, una especie de Charles Manson ibérico, con el ánimo de influir en el jurado".

Preguntado por las razones que le llevaron a defender a Igor el Ruso pese a que él no puede pagarle, Martín Calvente respondió que era una cuestión sobre la que no se podía manifestar, que entraba "dentro de la esfera abogado-cliente". La misma respuesta dio cuando le preguntaron si lo hacía de manera gratuita.

En el sumario consta que cuando detuvieron a Igor el Ruso hay un mapa con una indicación en Bolonia (Italia) que lleva hasta Híjar, un pueblo de Teruel a pocos kilómetros de donde se producen los asesinatos (Andorra). Preguntado por esta circunstancia, el prestigioso penalista sostuvo que "no responde a nada", que era "casual" y que "la Guardia Civil obtuvo estos datos más por intuición que porque estén reflejados en algún tipo de aparato electrónico".

El 30 de enero de 2019, Igor el Ruso declaró que estaba en España para hacer negocios, concretamente sobre la compra de armas. ¿Habló Martín Calvente de ello con su cliente? "No", contestó contundente el penalista.

Igor el Ruso llegó a decir que "hay reglas no escritas para ganarse el respeto dentro de la cárcel, una de ellas es no involucrar a cómplices". Sobre esta afirmación el penalista indicó que "no aparecen en el sumario vinculaciones con terceras personas, ni organizaciones criminales" y que "no existe una infraestructura".