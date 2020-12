Josep Maria Mainat cuenta a Equipo de Investigación que el tiempo que tardó Angela Dobrowolski en llamar para pedir que fuera una ambulancia a su domicilio a atender al productor "es uno de los puntos oscuros de los horarios, que en el juicio será el tema, en qué momento se produce la llamada a la ambulancia, en qué momento me dan cosas dulces y en qué momento no me las dan".

Y es que según el informe policial, Angela Dobrowolski tarda en llamar al Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat. "Todo eso va a ser de lo que se hable en el juicio, se va a limitar a esos 20 minutos. Fueron 20 minutos. Desde que mi nivel de azúcar está en hipoglucemia severa, no gravísima, severa, hasta que se soluciona pasa demasiado rato y eso es lo que hay ver", afirma el productor de televisión.

Sin embargo, al preguntar a su mujer si pasaron 21 minutos desde que le midió el azúcar en sangre a Mainat hasta que llamó al SEM, Dobrowolski responde: "Aunque eso fuera información de la Policía y tan contrario a mi memoria porque era una noche de tensión y unas connotaciones emocionales gravísimas, no fueron 20 minutos, imposible".