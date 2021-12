En abril de 1987, el pequeño David Guerrero, más conocido como el niño pintor de Málaga, salió de casa y desde entonces su pista se perdió para siempre. Equipo de Investigación recordó su caso en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

La Policía investigó el mundo de adultos en el que se movía el niño pintor y no encontró nada. Equipo de Investigación se citó con Juan Antonio O'Donnell, exinspector de Policía, que explicó cómo fue la investigación.

"Se buscó en varios países, hubo una llamada que alertaba de que había sido visto en Lisboa. Allí había un niño de sus mismas características físicas y de una edad parecida pintando en el suelo. Se fue a Lisboa, se identificó al niño y, por desgracia, no era David", destacó el exinspector.

Sin embargo, una de las pistas que no se llegó a agotar fue la de un misterioso ciudadano suizo que se alojaba en un hotel de la ciudad.

"En las instalaciones trabajaba una camarera que en 1987 encontró en la mesa de la habitación de un hombre de Suiza una servilleta donde estaba escrito el nombre del menor y su barrio", reveló Juan Antonio O'Donnell.

El exinspector mostró una fotografía del hombre que es muy similar a una caricatura que hizo el niño pintor y que le regaló a una amiga.

"He tenido acceso a determinadas cuestiones relacionadas con la caricatura y nos ha llevado a comparar los surcos de expresión, lo que vulgarmente se llaman patas de gallo, y vemos que coinciden, hasta la calva también tiene similitudes", añadió O'Donnell.

A pesar de que la Policía intentó tirar del hilo de la pista del ciudadano suizo, finalmente no se obtuvieron frutos. "No se pudo investigar nada más que sus pertenencias y su entorno familiar en Suiza. Murió en Marruecos y no autorizaron la investigación".

Por otro lado, Equipo de Investigación reflejó cuál fue el trayecto que hizo el niño pintor de Málaga antes de desaparecer. Lo puedes ver en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.