Luis Pineda, fundador de Ausbanc, ahora en prisión: "Si fuera verdad que he extorsionado, estaría en la cárcel"

Luis Pineda afirmó que Ausbanc no tiene "ánimo de lucro, por eso va tan bien". No obstante, señaló que "no tener ánimo de lucro no significa no poder facturar". Dijo haber cogido los casos que le encomendaba Manos Limpias "por defender un sistema financiero justo, solvente, confiable y competitivo".

Asegura no haber extorsionado nunca a la banca, pero precisó: "Ojalá pudiera extorsionarla". Para explicar por qué se le relaciona tanto con el aura de extorsión, Pineda usó a Jesucristo como símil: "Tengo entendido que hay una persona que, todo el mundo coincide, era la mejor. Se llamaba Jesucristo, y le crucificaron. Imagínate un desgraciado como yo".