Lucía Garrido llamó a una pitonisa 20 días antes de que se encontrase su cadáver. Durante la llamada, Garrido le confesó a la mujer que recibía "amenazas de muerte" por parte de su exmarido.

La conversación, tal y como se puede escuchar en el vídeo, comenzó con Lucía preguntando a la pitonisa por "un tauro de 48 años". "Quiero ver lo que siente porque estamos separados", le comentó, a lo que la mujer le respondió: "Como yo estoy viendo las cartas, esto lo veo muy mal".

En ese momento, Lucía le confesó, entre lágrimas, que su exmarido le "está haciendo mucho daño". "Soledad, llevo 12 juicios buscados por él y ganados por mí", le contó, a lo que la mujer que le está leyendo las cartas le pregunta si el motivo de los juicios es la hija que tienen en común.

"No, la niña no le interesa; lo que él busca es que el juez me ha dado la casa a mí; pero yo lo único que quiero saber es por qué ese ensañamiento hacia mi persona; es que me amenaza hasta de muerte", le confesó a la pitonisa, aunque le dijo que nunca creía que iba a llevar a cabo las amenazas.

"Yo cogí el teléfono y le dije que cuándo se iba a acabar esto y me dijo que cuando uno de los dos caiga", afirmó Garrido. Y 20 días después de esta llamada, la mujer fue hallada muerta en la finca donde vivía.

Su hermana, Rosa Garrido, declaró en la Audiencia Provincial de Málaga que tenía conocimiento de la llamada de Lucía a la pitonisa y que la fallecida "estaba desesperada, porque ella no creía en las mujeres que echan las cartas".

Asimismo, contó que su hermana en los últimos meses "perdió 25 kilos, estaba anémica, no dormía". "Siempre estaba con los ojos como en alerta, vivía en una continua alerta, horrorizada, pero en mi cabeza no entraba que la pudieran matar. Yo pensaba que eso solo ocurría en las películas", manifestó.