Equipo de Investigación habla con Esther, una joven que se encuentra en una casa de Fuente el Saz, Madrid, de Alberto Varela, el 'gurú de la ayahuasca'. Su madre ha denunciado a la organización de Varela por manipular presuntamente a su hija. Sin embargo, Esther niega que esté captada por la organización: "Si me quiero ir me voy. Hay momentos que en mi propio proceso digo qué hago, pero hay una parte de mí que es que no me quiero ir; es hermoso lo que estamos haciendo aquí".