Juan Canigral, cazador, contó a Equipo de Investigación en 2018 que vio a Antonio Anglés el 28 de enero de 1993, un día después de que encontrasen los cadáveres de las niñas de Alcàsser. "Salió de una caseta y me saludó muy educadamente. Yo le pregunté qué hacía allí, porque yo conozco al dueño, y no era normal ver gente extraña por aquí. Me dijo que me quedase tranquilo, que tenía permiso del dueño para estar aquí", afirmó el el hombre.

Así, el testigo mostró a los reporteros el corral de ganado de ovejas donde se escondió Anglés, a tres kilómetros de Alborache. Pese a que en 2018 del lugar ya solo quedaban ruinas, Canigral afirmó que en 1993 la caseta "tenía techo, había mantas, mochilas que parecía que tenían sacos de dormir, un pico y una pala, fuego, el hornillo de guisar, sartenes, aceite, y latas y cosas para comer".

Además, otro testigo dijo a Equipo de Investigación que vio a Anglés por la zona: "Pasó andando, saludó, y no sospeché nada. Iba bien vestido, con una chaqueta vaquera, unos pantalones vaqueros azules y las zapatillas blancas. Y el pelo rubio, como oxigenado. Vi cómo entraba a un campo a coger naranjas para comer", afirmó el hombre.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.