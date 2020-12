Angela Dobrowolski cuenta en Equipo de Investigación que asaltó la casa de Mainat porque dedicó "años a hacer de ella un hogar". Además, la mujer dice que de lo único que se arrepiente es de no haberse divorciado antes.

"¿Por qué me voy a arrepentir? Me han robado mis hijos, me han metido en la cárcel...", comenta Dobrowolski mientras habla con sus abogados.

Asimismo, la mujer relata al programa que hasta el momento en el que su marido decidió divorciarse era una mujer "sin existencia policial, nada, cero, ni multas". "No me han quitado ni un punto del carnet de conducir. Ahora he visto el calabozo tres veces y he sentido las esposas cortando mi piel", expresa la esposa de Josep Maria Mainat.

"Me he preguntado cuál fue mi error. Él me puede ganar en todo, en dinero, en poder, influencia, fama o cariño de la gente, pero en términos de voluntad no me gana", asegura Dobrowolski.