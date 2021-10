Los 13 municipios bañados por La Albufera viven de su plato más internacional: la paella. En un pueblo de tan solo 750 habitantes hay 32 restaurantes, que facturan una media de 10.000 euros en un fin de semana. El alimento más consumido del mundo da trabajo a más de 4.000 personas en la región. Durante un mes, llegan aquí más de 100 cosechadoras y se emplean 400 trabajadores que reocrren los 13 pueblos de La Albufera.

Sin embargo, la situación de los arroceros no es fácil, que han pasado de vender el kilo de arroz "a 50,52 céntimos a 29 céntimos", tal y como señala Toni Llinares, agricultor de arroz, quien lamenta que "las cuentas no salen". "Llevo aquí toda la vida, desde que salí de la escuela, pero no se puede ganar lo que se ganaba antes. Los jornales valen el doble y el arroz vale menos, por lo que las cuentas no salen. Estamos aguantando lo que podemos porque tenemos una edad ya que no podemos irnos a ningún sitio, y menos con el paro que hay", expresa.