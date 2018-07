David, investigado por terrorismo yihadista: "Todo lo que sea matar está mal"

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 'EL ENEMIGO EN CASA'

David Portolés, un joven de 24 años, confesó al agente infiltrado en la célula yihadista de Sabadell que estaría dispuesto a marcharse a luchar con el Estado Islámico a Siria. Ibrahim, el nombre que escoge para su nueva vida, está casado con una española, juntos se convirtieron al Islam. Ante las cámaras de 'Equipo de Investigación' niega todas las acusaciones. "Me acusan de encubrimiento, pero yo me reunía con Antonio para hablar de religión. Me sorprendió mucho que nos detuvieran".