Cuando Clemente sacaba la cara por Ángel María Villar: "Sin lugar a dudas pondría la mano en el fuego por él"

El exseleccionador de España afirma que de Villar dicen muchas cosas pero no demuestran nada. "Él es el presidente del fútbol elegido por la gente del fútbol, no por los medios de información. A lo mejor es que los periodistas no saben lo que es ser presidente de la federación, no es algo público, él vive de los ingresos de la Federación. ¿Qué le quiten de presidente¿ ¿Usted quién es para decir eso?. Le quitaremos los que estamos en el fútbol”, sentencia.

Si todo está tan claro, ¿por qué el señor Villar se ha tenido que enfrentar a una imputación, concretamente a dos? “Por un tío con muy mala leche y además con un tema que no tiene nada que ver con las cuentas. Son dos o tres gastos familiares de algunos federativos que han estado invitados a ver un mundial. Eso es sacar las cosas de quicio. Que te imputen por invitar a la mujer de un presidente de un club y a su hijo a ver un mundial con los propios gastos de la Federación”.

“Los temas económicos de la federación están perfectos. Hay auditorías todos los años y seguro que no están trapeadas como otras cosas. Y su gestión es la asamblea la que tiene todos los datos y la que decide. Allí hay entrenadores, jugadores, clubs y territoriales. Si todo el fútbol aprueba todo lo que es del fútbol. Por qué tiene que venir uno de fuera a mandar sobre estas gestiones”, afirma Javier Clemente.