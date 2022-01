Desde el primer momento, Rosa Peral y Albert López dieron versiones totalmente contradictorias sobre el asesinato de Pedro Rodríguez, víctima del crimen de la Guardia Urbana, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Rosa Peral aseguró en el juicio que él saltó la verja de su casa de madrugada con su arma reglamentaria y un hacha que habría utilizado para matar a Pedro Rodríguez. "Era de madrugada y vi que saltó la verja con una mochila y un palo que sobresalía. Me enseñó que llevaba el arma reglamentaria. Me fui corriendo para arriba, cerré con llave y bajé las ventanas. Escuché golpes y lo vi con un hacha en la mano llena de sangre y con guantes de jardinería", relató ella.

Por su parte, Albert López afirmó que tras llegar a casa de Rosa Peral encontró en el maletero de un vehículo el cadáver de Pedro Rodríguez. "Rosa había discutido con su pareja, con Pedro. Estaba muy nerviosa y llorando me pidió que fuera [...] Fui, paré en la puerta de su casa y me dijo que no subiera arriba porque él estaba durmiendo", declaró.

Albert López añadió que ella le convenció para que fuera a comprar gasolina para quemar el cuerpo y él la compró.

Sobre cómo fueron hasta el lugar donde apareció el coche quemado también mantuvieron relatos muy distintos.

"Son dos versiones, por parte de ella y por parte de él, para colocarlos a cada uno de ellos en el peor lugar posible", sentencia Francisco Pérez, criminólogo

Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral y Albert López, fueron condenados a penas de 25 y 20 años de prisión. La sentencia les considera culpables del asesinato de Pedro Rodríguez, pareja de Rosa y miembro del mismo cuerpo policial.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.