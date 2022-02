Carlos Fabra ha sido víctima del mayor caso de 'fake news' de España, siendo acusado falsamente de pederastia. En Equipo de Investigación, el expresidente de la Diputación de Castellón cuenta cómo ha sido vivir "en sus propias carnes" esta serie de "embustes, calumnias y mal hacer" de los responsables.

"No he visto nada. Por salud mental he preferido apartarme de todo, yo no sé absolutamente de nada. Por supuesto, no he conocido a ninguno de los niños", incide.

En esos vídeos, también se decía que Fabra asistía a ritos satánicos, algo a lo que, entre risas, responde: "Yo soy católico convencido y no he practicado nunca en mi vida un ritual satánico. Es todo una fabulación".