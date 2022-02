Lydia Reyes tiene más de 200 tatuajes. Llegó a tener 270, lo que durante un tiempo la convirtió en la mujer más tatuada de Europa, sin embargo, decidió borrarse algunos de ellos. Ahora tiene, aproximadamente, el 85-90% de su cuerpo tatuado.

"Mi cuerpo es mi diario y mis tatuajes son mi historia", ha aseverado ante las cámaras de Equipo de Investigación. Sin embargo, en alguna ocasión ha llegado a arrepentirse. "Me miré al espejo y yo misma me impacté. Veía fotos mías de antes y decía 'es que no soy yo, no me reconozco'", asegura. Puedes escuchar su relato al completo en el vídeo principal de esta noticia.