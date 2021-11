Equipo de Investigación entrevistó a Miguel Rivera, abogado de Bernardo Montoya, quien reconoció que su cliente ya cambió versiones en delitos anteriores, pero defendió que en el caso del crimen de Laura Luelmo "la negativa es muy persistente", y afirmó estar al tanto de todos los antecedentes penales del presunto asesino.

En este sentido, Rivera manifestó: "Son antecedentes penales, pero el que haya hecho una cosa, no significa que haya hecho otra". "A mí la versión que me dio es que él no participó en lo sustancial, en la muerte, sino en lo que vino después". "Dijo que es Josefa quien la mata a Laura", señaló el abogado, quien afirmó que el motivo que podría haber llevado a la expareja de Montoya a atacar a la joven es que "la viera como una rival".

Así, Miguel Rivera subrayó que "el informe del forense está redactado en términos muy ambiguos" y que su objetivo es "eliminar la posibilidad de la prisión permanente revisable". Sin embargo, a la pregunta de cómo le paga Montoya, el abogado se negó a responder: "Eso ya es material contractual y creo que estamos hablando de una cuestión penal", expresó.