Un narcotraficante increpa a Equipo de Investigación por denunciar el tráfico de droga en Cádiz: "¡Hijos de puta!"

Equipo de Investigación habla con un hombre que lleva 20 años luchando contra el narcotráfico en Cádiz. A preguntas del reportero asegura que se siente solo. "En la zona, el narcotráfico ha hecho mucho daño", expresa en declaraciones a este programa de Equipo de Investigación de 2015. El hombre muestra al programa uno de los intentos fallidos de frenar el negocio ilegal en la zona. "De la valla no queda nada", explica. En mitad de la entrevista en el río Guadarranque de Cádiz uno de los vecinos de la zona empieza a increpar al periodista.

"¡Hijos de puta!". "Qué pasa, ¿aquí nadie come o qué?", se escucha. "Nos están gritando. Si quiere venir a hablar con nosotros puede. Estamos aquí vigilados", responde el periodista. "Parece ser que hay a quien le molesta que se denuncie lo que estamos denunciando ahora mismo. Es algo habitual porque parece que lo importante es que no se sepa lo que está ocurriendo ahora mismo", le explica el entrevistado. A él no le parece válido el argumento de la comida. "La gente que se dedica al narcotráfico gana mucho dinero y muy rápido", añade. Descubre el tenso momento sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.