Una mujer desvela cuánto dona a su iglesia: "No quiero que me cobre el alquiler, primero es todo para él"

Estas iglesias se financian a través de las donaciones de sus fieles. El pastor de la iglesia Hillsong cuenta a Equipo de Investigación que ese donativo es libre y voluntario.

En el sur de Madrid, en el barrio de Carabanchel, se encuentra el Polígono Aguacate. En apenas cinco años, han abierto en este lugar una veintena de iglesias evangélicas. Muchas personas han descubierto a Dios a través de este culto. "Yo salía a discotecas, tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, yo me autolesionaba, pero conocí al señor y ahora ya no lo hago", cuenta una chica.

Luis Santamaría, investigador Red Iberoamericana Estudio Sectas, indica que hay cientos de iglesias, pero cada una tiene su propio nombre. Esto, como expone, se debe a "esa raíz de la libre interpretación de la Biblia que inició Lutero". "Entonces, es muy fácil que dentro de una iglesia de repente haya cualquier diferencia y entonces se salga alguien y monte su propia iglesia", añade.

Una de las iglesias que se pueden encontrar en el polígono madrileño es la Hillsong. Su pastor charla con la reportera, a la que cuenta que, aunque solo llevan unos meses en esa localización, llevan nueve años en Madrid y también cuentan con una en Barcelona y otra en Valencia.

Financiación

El pastor explica que se financian a través de las donaciones de sus fieles. "Al final nosotros, diezmo, entendemos como diez por ciento, a lo mejor de lo que ganas que, como te digo, siempre es voluntario, nunca es una presión", cuenta.

Pero, también se muestra crítico con el comportamiento de otras iglesias evangélicas que, como indica, "no están haciendo las cosas bien". "Hay iglesias que se benefician del dinero, que hacen cosas de milagros raros", explica,"hay que saber diferenciar. Que nos meten ahí a todos, ¡Bum! En el mismo saco y no es el mismo saco".

Una de sus fieles cuenta que ha elegido esa iglesia por el ministerio hacia los jóvenes. "No sé si lo estáis notando, pero ahora cada vez más como que se está despertando todo esto. Y yo creo que es porque el joven actual está buscando respuestas", cuenta.

Esta confiesa que para ella es vital hacer su donativo a la iglesia. "Intento que lo primero que sale de mi cuenta bancaria sea esa parte para él, no quiero que me cobre en el alquiler, primero es todo para él", afirma. Este donativo, como desvela, puede alcanzar los 400 euros.

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