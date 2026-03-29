Un micro oculto acorrala a Antonio Caba y capta su confesión más reveladora: "Hasta aquí hemos llegado. Esto está ya listo para sentencia"

Desde el primer momento, los investigadores sabían que el silencio del principal sospechoso en la desaparición de Juan Miguel Isla podía romperse en cualquier instante. Por eso, decidieron anticiparse. La apuesta dio resultado.

Desde el primer momento, los investigadores sabían que el silencio del principal sospechoso podía romperse en cualquier instante. Por eso, decidieron anticiparse. Los agentes que seguían la pista de la desaparición del empresario Juan Miguel Isla instalaron un micrófono oculto en el vehículo del corredor de fincas Antonio Caba, pieza clave en la investigación. La apuesta dio resultado.

Gracias a esa vigilancia, lograron grabarle hablando solo, visiblemente alterado tras recibir una llamada de quien consideraban su presunto cómplice, Gaspar Rivera. La tensión también quedó reflejada en una conversación entre ambos, en la que Rivera advertía de que alguien podría haberles visto. "Hay que estar atentos, algo traman aunque no te hayan visto", respondía Caba, dejando entrever una creciente inquietud.

Ocho meses después de la desaparición, los dispositivos volvieron a captar nuevas palabras del sospechoso. Esta vez, el tono era distinto: más sombrío, más resignado. "Bueno, Antonio, hasta aquí hemos llegado, amigo mío. Hasta aquí hemos llegado. Esto está ya listo para sentencia", decía, en lo que parecía una confesión velada de sentirse acorralado.

Poco después, la Guardia Civil estrechó el cerco. Siguieron sus movimientos hasta una finca donde, finalmente, los buzos hallaron el cadáver del empresario oculto en el interior de un pozo, poniendo fin a meses de incertidumbre.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2023.

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