"Eres una mentirosa y una falsa y no tienes cojones de decir la verdad". Es uno de los mensajes que Albert López envió a Rosa Peral cuando supo que ésta tenía una relación con Pedro Rodríguez, como mostró Equipo de Investigación en un reportaje estrenado en 2017 que laSexta volvió a emitir el viernes.

"Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré. Eres una rata traidora. Por suerte, tu cara no miente. Nunca más iremos de patrulla, ni nada, olvídalo", escribió Albert. Un comportamiento que el psicólogo forense Sergio García analizó en el espacio conducido por Gloria Serra. "Él quiere llamar su atención hablando así", explicó.

No obstante, unos meses más tarde Albert cambió el tono y se dirigía a Rosa de la siguiente manera: "Me avergüenza cómo fui al perderte, he llorado tanto... Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar". Para el psicólogo forense, "ahora quiere ir de amante víctima que quiere dar pena para poder volver con ella".

Rosa Peral declaró en sede judicial que Albert sentía envidia ya que ella tenía intención de contraer matrimonio con Pedro. "Le mataba el hecho de que yo me quisiera casar con Pedro. Sin venir a cuento, me trajo un anillo de compromiso, me lo tiró delante de mis amigas y yo se lo devolví y le sentó fatal. Se enfadó muchísimo", declaró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta volvió a emitir este viernes.