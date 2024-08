Los amigos de Jesús Mari, la víctima de Castro Urdiales, recibieron diez mensajes enviados desde tres teléfonos de prepago supuestamente de él, durante varios meses desde la última vez que le vieron. Y uno de ellos, Javier López, contó a Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes, cómo empezó a sospechar que esos mensajes no los escribía su amigo.

Javier reconoce que no se extrañó durante los primeros mensajes recibidos, pero con el paso de los meses sí empezó a sospechar y a preocuparse por el estado de Jesús Mari, hasta el punto de suplicarle que se pusiera en contacto con él por la preocupación que tenía sobre su paradero.

"Esos whatsapp no me cuadraban con la forma de escribir de él", apuntaba Javier, pues explicaba que su amigo "lo utilizaba para lo justo, era muy escueto", por lo que indicaba que, cada vez, esos mensajes le convencían más de que no los escribía él.

(*) El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.