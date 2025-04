Las malas 'reviews' de la 'reina de la cirugía': "Mis nalgas parecen ensaimadas mal puestas sobre mi espalda"

Equipo de Investigación investiga a la reina de la cirugía en internet y todo lo que nos encontramos son malos comentarios sobre sus operaciones en España. "Me puso una prótesis grande, ahora mi pecho está horrible, terrible experiencia", denuncia una víctima.

La doctora Kebeya, también conocida como 'la reina de la cirugía estética', opera por primera vez en España en 2021. Desde entonces, sus entradas y salidas en España son habituales. "Hacemos tu sueño realidad", es uno de los reclamos que utiliza para atraer a nuevas clientas.

Equipo de Investigación busca opiniones sobre la doctora en internet y todo lo que nos encontramos son quejas, y más quejas.

Una paciente dice que no la recomienda porque no le hizo un "buen trabajo". Aunque otras son un poco más explícitas: "Mis nalgas están cada vez peor. Mi nalga parece una ensaimada mal puesta sobre mi espalda", se queja esta otra paciente. "Me puso una prótesis grande, ahora mi pecho está horrible, terrible experiencia", se lamenta otra de ellas.

En este vídeo, recopilamos algunas de las malas 'reviews' que acumuló la reina de la cirugía en nuestro país.

