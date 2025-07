Un extoxicómano que frecuentaba narcopisos, a Equipo de Investigación: "Me he tirado hasta 10 horas dentro, hasta que se acabe el dinero"

Equipo de Investigación habla con un extoxicómano que frecuentaba narcopisos, donde llegó a estar hasta diez horas drogándose. "Me he llegado a gastar 700 euros en una noche", asegura.

Equipo de Investigación se centró en este reportaje de 2018 en sacar a la luz las cifras de los narcopisos en España y en comprobar el repunte en la venta y consumo de heroína. En este fragmento, el programa logró contactar con un extoxicómano que aseguró haber frecuentado "muchas veces" un narcopiso. "Mal llamados 'guetos'", señaló.

El hombre detalló al periodista cómo era 'modus operandi' habitual: "Tú vas, llevas dinero, compras y allí mismo hay un sitio adaptado con sillones para que te sientas y fumes tu droga, y cuando has terminado tu droga y tu dinero te tienes que ir". Además, el extoxicómano desveló haber llegado a estar hasta "10 horas en el narcopiso con 300 euros". "Hasta que no se me acababa el dinero no me iba", confesó al reportero, revelando que se llegó a gastar hasta 700 euros en una noche.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

