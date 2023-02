Christian Agulló, un tipster que con sus intervenciones ha conseguido que 30.000 personas sigan sus consejos, ha accedido a hablar con Equipo de Investigación. El tipster cuenta que comenzó en el mundo de las apuestas deportivas "compartiendo apuestas en Twitter y a la gente le empezó a gustar". "Ya a partir de 2018 me doy cuenta de que esto es bastante rentable, de que se me da bastante bien y de que me tengo que centrar 100% en ello", expresa.

En lo referente a aquellos que le acusan de no devolverles su dinero, Christian se pregunta: "¿Quiénes son los que me acusan? ¿Son clientes reales, contrastados que han entrado en mis promociones o son canales que se dedican a difundir ese tipo de mensajes y bulos sobre tipsters?". "Cuando tú tienes muchos seguidores, siempre va a haber gente que te odie y, sobre todo, en un sector tan controvertido como es el nuestro. Yo los tengo hasta denunciados en la Policía", señala, tras lo que muestra mensajes de "acoso" e insultos que recibe: "Aquí podemos ver: 'Put* jabalí gordo ludópata', o ponen mi cara en cuerpos de jabalí o ponen mi cara esnifando una raya de cocaína...".