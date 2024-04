Las camisetas de fútbol oficiales y las falsificadas cada vez son más similares a simple vista, pero 'Eurofins Textile Spain', un laboratorio textil, ha analizado una camiseta oficial y una falsificada tras haber pasado ambas a través de 10 lavados.

"En la supuesta falsificación, se puede ver que empieza a saltar lo que es el estampado. En la camiseta oficial, el logo de la Champions, de la UEFA Foundation se están empezando a despegar. En cambio en la supuesta falsificación, no", explica Enrique Rivas, director general de la empresa.

La camiseta oficial ha costado 135 euros, mientras que la supuestamente falsificada 25 en plena calle. Una diferencia que no está justificada en términos de calidad para Enrique Rivas: "En cuanto a calidad no está justificado esta diferencia de precio. Estaría justificado en cuanto a valor de marca y otros parámetros que no son tangibles en laboratorio".