Jordi Évole desveló a Equipo de Investigación cómo Miguel Bosé pidió "quitar tres momentos" de su entrevista: "No me importa contarlo"

Este fragmento pertenece a un programa recuperado de 'Equipo de Investigación' dedicado a Miguel Bosé, el artista que despuntó por sus polémicas declaraciones donde se autodefinió como "orgullosamente negacionista" del cambio climático y antivacunas. Jordi Évole reveló en este vídeo la particular petición que le hizo el cantante español tras ser entrevistado.

11 de abril de 2021, pasa un año desde el inicio de la pandemia hasta que Miguel Bosé accedió a ser grabado por un medio español. Jordi Évole se reencontró con el cantante en México. "Yo no quiero debatir en esta charla sobre ciencia contigo, porque veo que ninguno de los dos estamos acreditado para hacerlo", comenzó su entrevista el presentador, a lo que Miguel Bosé respondió tajante: "Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, ero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente".

"¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?", le replicó entonces Évole, a lo que el cantante respondió con su teoría de que "hay un plan urdido para que no se sepa la verdad".

Tras entregar la tablet donde estaba visualizando las imágenes de la entrevista, Évole desveló a 'Equipo de Investigación' cómo el artista le pidió expresamente que quitara "tres momentos" de la charla: "Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos".

"Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico que él me pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'. Se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía y al no quitar ese momento yo creo que fue una de las de las cosas que le molestó", detalló Évole.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir.