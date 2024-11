Miguel Bosé concede su primera entrevista postpandemia en septiembre de 2020. Y lo hace en un canal de YouTube de un exagente de inteligencia ruso: Daniel Estulin. Este hombre es conocido por difundir teorías de la conspiración y en su canal, el artista encuentra el lugar donde comenzar a difundir su discurso negacionista.

En su conversación hablan de un supuesto plan de control de la sociedad, orquestado por una élite mundial: "Llevan siglos, siglos mintiéndonos en todo. La historia es falsa, la geografía es falsa, la economía es falsa... En este tiempo que no he podido trabajar me he dedicado mucho a leer, a estudiar. Y te das cuenta de la cantidad de mentiras que nos han estado inculcando".