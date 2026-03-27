Sin invitación y siendo "muy conflictivo en el barrio": así se presentó el autor del atropello mortal a la boda de Torrejón

El tío de la novia de la boda de Torrejón se explica la presencia de Micael, el autor del atropello que acabó con la vida de cuatro personas. "Evitaba acercarme a él. Te buscaba problemas contigo mismo, por lo que fuese", afirma.

Sin invitación. Así se presentó Micael, el autor del atropello que acabó con la vida de cuatro personas en la boda de Torrejón de Ardoz. Ante la sorpresa de todos. ante la estupefacción de, por ejemplo, el padre del novio. "No encuentro explicación", afirma.

"Si yo invito a un primo hermano no le da autoridad a que él invite a otros. Eso no es así, ese protocolo.. nadie", prosigue en su explicación sobre el asunto.

Y es el tío de la novia fue claro con Micael, de quien dice que "por una cosa o por otra, siempre tenía problemas". "Era una persona muy conflictiva en el barrio y yo evitaba acercarme a él", cuenta el padre del novio.

"Te buscaba problemas contigo mismo por lo que fuese. Me extrañó verle allí, pero mucho", concluye sobre la presencia de Micael en la boda.

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