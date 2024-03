Sergio Favda se dedica a captar mujeres jóvenes para llevar sus perfiles de Onlyfans. Les vende que así podrán incrementar sus beneficios y posteriormente se queda con el 50% de lo que ganan. Una práctica que podría compararse con el proxenetismo y que él mismo, que se hace llamar 'el rey del managment', defiende ante Equipo de Investigación: "Entre todas unos 400.000 o así aproximadamente un poquito más puede ser.. y depende de la modelo solemos pactar un porcentaje de entre un 30 y un 50%".

Una cantidad que no considera abusiva: "¿Una modelo que estaba ganando cero euros y ahora está ganando 30.000 euros de lo que para ella son 15.000 es abusivo? No me parece para nada abusivo", ha espetado poco antes de reconocer que si este tipo de prácticas son prostitución, él es proxeneta: "Si es prostitución, sí. Sí, me dedico a eso, soy proxeneta", ha añadido entre risas.