Un inspector de atracciones de feria: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

Israel es ingeniero técnico y revisa gran parte de las atracciones que se instalan en Madrid. El experto, que lleva 14 años en el sector, asegura en un programa de Equipo de Investigación de septiembre que, a pesar de que le contratan los propios feriantes, nunca ha recibido presiones

En 2025 se produjeron dos sonados accidentes mortales en atracciones de feria. Equipo de Investigación analizaba el pasado septiembre la seguridad de estos aparatos y cómo se inspecciona todo antes de abrir los recintos.

Todas las ferias, antes de abrir al público, deben pasar una inspección. Además, cada recinto debe presentar un proyecto y un seguro de 300.000 euros de responsabilidad civil. El programa era entonces testigo directo de una de las inspecciones de Israel, un ingeniero que revisa más de cien ferias al año. En ella, dedicaba tres minutos a la atracción más grande.

En otra, el ingeniero daba indicaciones de que la atracción debe estar vallada. El feriante colocaba una cinta a modo de señalización, si bien un niño podría pasar perfectamente por debajo de ella. Israel, que revisa buena parte de las ferias de Madrid, valoraba positivamente la inspección, en la que solo encontró incidencias menores como "algún cambio de posición de grupo electrógeno".

En esta revisión aseguraba que dedica entre 10 y 15 minutos a cada atracción, señala que lo que se hace son "comprobaciones visuales", mientras que "las mediciones las hicimos ayer".

A Israel, que autoriza las atracciones, lo contratan los propios feriantes, aunque entonces prefería no revelar lo que cobra por cada trabajo y aseguraba que, a lo largo de sus 14 años como ingeniero técnico, solo había visto inspecciones desfavorables "por tema documental". "Es muy raro que haya una atracción que no se pueda poner en funcionamiento", comentaba. Además, apuntaba que en todo ese tiempo nunca había recibido presiones por parte de los feriantes para tener un trato de favor.

