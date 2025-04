La indignación de las pacientes de la 'reina de la cirugía' al enterarse de que las operaba otro doctor: "Ella solo se ponía la bata y los guantes"

Las pacientes de la 'reina de la cirugía' se indignan al conocer que fueron operadas por el doctor Sepúlveda, y no por ella: "Si quería operarme con Sepúlveda, veo el Instagram de Joaquín Sepúlveda, no el de Kebeya Nessi", se queja una de ellas.

Cuando las pacientes salen del quirófano y consultan el informe médico se encuentran una sorpresa. El cirujano que aparece como principal es Joaquín Sepúlveda y no la doctora Kebeya Nessi, quien las había captado y asegurado que las operaría. Ella figura como segunda cirujana.

Esto quiere decir que, "si aparece como cirujana dos, implica que ha participado en la intervención poniéndose la bata y los guantes estériles", nos cuenta Joan Fontdevilla, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Aunque, con la magnitud de las operaciones estéticas que realizaban, descarta que lo hiciera él solo, por lo que sí cree que intervino ella.

"Veo muy difícil que una sola persona pueda realizar todo en este tiempo", indica el experto.

Esto impactó a las pacientes, que no dudan en mostrar su indignación al conocer que las operó el doctor Joaquín Sepúlveda y no la 'reina de la cirugía'. "Yo ese señor no lo conozco, en mi vida lo he visto. Si yo quería operarme con Joaquín Sepúlveda, veo el Instagram de Joaquín Sepúlveda, no el de Kebeya Nessi", se queja Yngrid, una de las víctimas.

