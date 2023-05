Equipo de Investigación indaga en los sistemas de filtrado de agua para la hostelería y comprueba que algunos restaurantes cobran esta agua filtrada. El programa toma una muestra de esta y de agua del grifo en tres restaurantes diferentes y las lleva a un laboratorio, donde constatan que no hay diferencias significativas entre una y otra.

El equipo vuelve a los restaurantes con los resultados: en uno de ellos, el hostelero muestra el sistema de filtrado ante las cámaras y explica que desde la empresa proveedora "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el hostelero reacciona así: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denuncia. "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detalla. Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.