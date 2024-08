El líder de la mafia dedicada a okupar pisos en Valladolid podría haber ganado hasta 30.00 euros por alquilar pisos que no eran suyos y que abría ilegalmente. Los vecinos conocían el negocio de las mafias de la okupación, pero ninguno estuvo dispuesto a hablar con nosotros, como mostró este programa de Equipo de Investigación de 2015, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"No grabéis por aquí y grabad para allá. Por favor, te lo estoy diciendo ya de bien", nos pidió uno, y nos aseguró que no conocía a 'El José', el líder de la banda de okupación. Tras esto, se acercó un hombre a echarnos del barrio: "Escúchame, el que manda en el barrio soy yo. Así que marchad. Aquí nadie va a dar explicaciones porque nadie las da y nada nos interesa. No quiero aquí televisiones ninguna". Puedes ver este tenso momento que vivió la reportera de Equipo de Investigación sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.