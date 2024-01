Equipo de Investigación entrevistó en 2022 a una mujer víctima de un estafador del amor, quien contó que se comunicaron por videollamada en tres ocasiones. "Se cortaban muy rápido y se escuchaban muy mal. Me decía que como estaban en guerra, apenas tenía cobertura y por eso se cortaban las llamadas, pero conseguí hacer una captura de pantalla", señaló la mujer, quien mostró la imagen del presunto estafador, así como un mensaje que le envió a la mujer.

"Mis planes cuando finalice es venir a España para asentar la cabeza, quiero casarme y ser feliz contigo para siempre", decía el estafador del amor en el mensaje. Poco después, el hombre preguntó a la víctima de estafa si confiaba en él, porque "necesitaba" pedirle un favor. "Me dijo si le podía dejar 1.200 euros para traer sus pertenencias desde Turquía a España", recordó la mujer.

Sin embargo, la mercancía "supuestamente llega a Francia, y entonces pide 3.500 euros porque por lo visto no pesa lo que está declarado que pesa". "Hasta ahí no sospechaba nada raro, pero pasan dos días y me vuelve a pedir más dinero. Me llegó a pedir que vendiera mi coche y mi casa", recuerda la mujer, a lo que añade que llegó a decirle que "si no pagaba el dinero para recuperar sus pertenencias, se suicidaba". "Entonces me dio como una intuición, fui a mirar su perfil de Facebook y ya no existía", señaló.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.