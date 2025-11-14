Ahora

Hoy, Equipo de Investigacion reconstruye un intento de asesinato que esconde una historia de manipulación familiar

"Sobrevivió a 13 puñaladas, pero nunca sospechó quién estaba detrás": Gloria Serra reconstruye el intento de asesinato de un empresario en Almansa y revela cómo la investigación policial descubrió que el plan se gestó dentro de su propio entorno.

Este viernes, a las 22:30 horas, Equipo de Investigación estrena en La Sexta 'La traición', un impactante reportaje que arranca con un intento de asesinato y termina destapando una trama familiar insólita.

La historia comienza una noche de verano, cuando los vecinos escuchan gritos y golpes en una urbanización de Almansa (Albacete). Un hombre se desangra junto a su casa. La víctima, Juan Martínez, empresario de 35 años, sobrevive de milagro a una brutal agresión que lo dejará paralizado de por vida.

Lo que al principio parece un ajuste de cuentas, pronto se convierte en una historia de mentiras, manipulación y codicia. La Guardia Civil descubre que detrás del ataque hay un plan urdido desde su entorno más cercano.

Por primera vez, la víctima rompe su silencio ante las cámaras y reconstruye la noche en la que estuvo a punto de morir. El programa accede además a imágenes judiciales inéditas, declaraciones de los investigadores y de la fiscal del caso.

'La traición' muestra cómo un crimen aparentemente doméstico esconde una historia de manipulación familiar que sorprendió incluso a los agentes que lo resolvieron.

