El hermetismo de los vecinos de Manzanares al preguntar por Antonio Caba: "Le conozco, pero no puedo decir más"

Equipo de Investigación se desplazó hasta el pueblo manchego donde desaparecieron dos empresarios. Allí, la mayoría de los vecinos prefirió guardar silencio sobre el detenido por estos hechos: el corredor de fincas Antonio Caba.

El corredor de fincas Antonio Caba, vecino de toda la vida del municipio manchego, fue detenido por su presunta implicación en la desaparición y muerte de dos empresarios de la región. El equipo de Equipo de Investigación se desplazó hasta su localidad, Manzanares, un municipio de unos 18.000 habitantes, donde el hermetismo marcaba el ambiente.

Ante las cámaras, muchos vecinos evitaron pronunciarse sobre Caba. "Sí le conozco, pero no te puedo explicar…", se limitaba a decir uno de ellos. Otro, que también reconocía haber tratado con él, rechazaba profundizar: "Yo la verdad es que no quiero hablar del tema".

Pese a ese silencio generalizado, el programa logró hablar con un amigo cercano del detenido, que aseguraba conocerle "de toda la vida". Recordaba que compartieron infancia, colegio y momentos de ocio: "Salíamos juntos de fiesta, a cenar…". Según su testimonio, Caba no tenía estudios y, como muchos jóvenes del pueblo, dejó pronto las aulas para ponerse a trabajar y empezar a ganar dinero.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2023.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.

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