Equipo de Investigación pasa por la intersección en la que Óscar señaló haber visto por última vez a Esther López, la joven que desapareció la madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. Acto seguido, se adentran en la urbanización El Romeral donde vive 'El Manitas', un hombre investigado en la desaparición. El programa habla con uno de los vecinos de la zona para extraer detalles sobre el modo de vida del sospechoso, como puede verse en el vídeo de portada perteneciente a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Se dedica a la droga: marihuana y todo eso", asegura el hombre a las cámaras. Ramón 'El Manitas' es el hombre con el que habló Esther la noche de su desaparición, según relató Carolo, amigo de Esther López, al programa.

Además, tenía antecedentes policiales: estuvo implicado en un tiroteo en Laguna de Duero en el que una persona resultó herida de bala y dos años antes de la desaparición, participó en una reyerta con arma blanca. El vecino en cuestión cuenta al programa que tuvo una disputa con él y desde entonces no ha vuelto a tener relación con su vecino. "No he tenido relación ni quiero", asegura.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.